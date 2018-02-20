Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном издании — газете "Голос Украины".

Глава украинского государства поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а также определиться с главой объединенных сил, который возьмет на себя руководство этой операцией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. При этом данную операцию в Киеве называли "антитеррористической". Закон о реинтеграции Донбасса предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВС.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Не нарушает "Минск-2"

Порошенко подписал законопроект в ходе заседания военного кабинета в присутствии главы Верховной рады Андрея Парубия, министра обороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко, главы МИД Украины Павла Климкина.

Перед подписанием документа президент Украины заявил, что закон не противоречит минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

"Этот закон не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений", — сказал Порошенко. Он добавил, что этот документ "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения этого региона" под контроль Киева.

При этом Порошенко заявил, что после подписания закона Киев останется верным идее мирного урегулирования конфликта в регионе.

"Подписывая этот закон, я хотел бы отметить, что Украина остается преданной мирному решению проблемы освобождения оккупированных территорий. Подтверждением этого является наша решительная борьба за развертывание классической миротворческой миссии ООН, которая могла бы обеспечить компонент безопасности для восстановления суверенитета", — сказал Порошенко.

Смена формата операции



Порошенко заявил, что операция, которую Киев проводит в Донбассе с весны 2014 года с целью стабилизации ситуации в регионе, выполнила свои задачи.

"Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса", — сказал президент.

Вместе с тем Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом.

"Этот закон (о реинтеграции Донбасса – ред.) фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи вооруженных сил Украины. Поэтому Степан Тимофеевич (министр обороны Украины Степан Полторак — ред.), Виктор Николаевич (глава генштаба ВС Украины Виктор Муженко — ред.), у меня будет поручение, я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса — ред.), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами", — сказал Порошенко.

Также он поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он поручил подготовить эти предложения также до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента.

Норма о "стране-агрессоре" остается

Рассмотрение законопроекта в украинском парламенте проходило в спокойной обстановке. Несмотря на большое количество замечаний к документу, его поддержали депутаты из всех фракций парламента, за исключением "Оппозиционного блока", в итоге документ набрал 280 голосов.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а структуры управления непризнанных республик — "оккупационными администрациями".

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. По словам ряда депутатов, эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно.

Одним из спорных моментов документа был пункт об определении точной даты начала "оккупации Донбасса". В конечном счете, в законе не указали эту дату, в документе есть только отсылочная норма к "закону о Крыме", где прописано, что началом "оккупации" является 20 февраля 2014 года.

Правку о разрыве дипотношений с Россией изъяли



В ходе рассмотрения поправок ряд депутатов попытались включить в окончательный текст закона нормы, обязывающие кабмин Украины разорвать дипотношения с Россией, а также разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Эти инициативы не нашли необходимой поддержки.

В тексте закона упоминается Крым. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то, что он стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

В законе указано, что порядок перемещения лиц и товаров устанавливает кабмин. Согласно документу, Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, за исключением свидетельств о рождении и смерти. В законе также отмечается, что Украина не несет ответственности за "незаконные действия и решения России" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В первоначальном виде законопроект позволял привлекать к уголовной ответственности всех, кто работал в ДНР и ЛНР, в частности, учителей, врачей и даже библиотекарей. В окончательной версии эта статья будет изложена в такой редакции: "Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права". То есть все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений и не состоят в органах власти ДНР и ЛНР, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Закон, перечеркивающий "Минск"

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности и оправдывает силовое решение украинского кризиса.

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", — заявил Лавров.

"Хотел бы еще раз напомнить, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остается полная и последовательная реализация минского "Комплекса мер", одобренного СБ ООН. Основное препятствие на этом пути — киевская "партия войны", которая решила похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса", — добавил он.

В ДНР также считают, что закон о реинтеграции Донбасса — это документ, подразумевающий боевые действия, он оттолкнет регион еще дальше от Киева.

"Это закон о войне, о торговле, о чем угодно, но ни о какой реинтеграции речи нет и быть не может на тех условиях, неприемлемых для жителей республики, и своими действиями и этим законом Киев продолжает отталкивать Донбасс все дальше и дальше", — считает полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта Денис Пушилин.

Этот документ также раскритиковала уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская. По ее мнению, некоторые статьи принятого закона ухудшают ситуацию с соблюдением прав человека в зоне проведения военной операции силовиков.

"В том тексте, который я видела, который был подготовлен ко второму чтению, были действительно очень жесткие статьи, которые ухудшали ситуацию с правами человека в конкретной области, где проводятся боевые действия", — сказала Лутковская.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уже рекомендовала Украине пересмотреть принятый закон о реинтеграции Донбасса, чтобы он был основан на минских соглашениях.