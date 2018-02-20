В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из артиллерии по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась. В 19.00 из арторудий калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров с направления Троицкое обстреляны позиции Народной милиции в районе Калиново", — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в 18.35 зафиксирован обстрел из БМП-2 с направления Лопаскино по населенному пункту Долгое. "Имеются разрушения гражданской инфраструктуры", — заявили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.