Подозреваемого в коррупции главу ЦБ Латвии отстранили от должности

РИГА, 20 фев – РИА Новости. Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии (Центробанка) Илмару Римшевичу, который подозревается во взяточничестве, выполнять обязанности по управлению банком, заявила журналистам во вторник представитель KNAB Лаура Душа.

Римшевич подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. По данным следствия, размер взятки составил не менее 100 тысяч евро. Ранее во вторник Римшевич заявлял, что собирается продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии.

"(Римшевичу – ред.) запрещено выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии. К нему применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам", — сказала представитель KNAB.

По ее словам, подозреваемый уже проинформирован о примененных к нему мерах пресечения.

Сотрудники KNAB на прошлой неделе провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.