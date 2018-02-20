Багдад будет использовать диалог по вопросу присутствия Турции в Ираке

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Багдад для решения вопроса присутствия Турции в Ираке будет использовать только переговорный подход, заявил во вторник посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Ирак рассматривает турецкое присутствие как оккупацию, мы выразили протест, и Лига арабских государств об этом тоже объявила, что это является оккупацией", — заявил он.

"Была встреча с премьер-министром Турции, а также на уровне министров иностранных дел, и в рамках ЛАГ мы ведем переговоры относительно этого вопроса. У нас крепкие отношения с Турцией, однако этот вопрос нагнетает двусторонние отношения. Мы не хотели бы открыть еще новый фронт с Турцией в этом контексте", — сказал посол.

"Мы будем руководствоваться диалогом для разрешения этого вопроса", — отметил он.

Отношения Ирака и Турции обострились в декабре 2015 года, когда турецкие военные и бронетехника вошли в район Баашика иракской провинции Найнава под предлогом подготовки народных отрядов, воюющих с террористами. Иракские МИД и минобороны назвали присутствие турецких военных "враждебным действием", не согласованным с властями, и заявили о нарушении суверенитета.

Правительство Ирака неоднократно выступало против проведения Турцией каких-либо операций на территории страны. Турецкая сторона, в свою очередь, заявляла, что будет обсуждать с Ираком вопрос о присутствии своего военного контингента в лагере Баашика на севере страны после того, как Мосул будет полностью освобожден от террористов. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о завершении битвы за Мосул в середине июля и призвал турецкие войска покинуть Ирак.