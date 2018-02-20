Депутат Рады назвал фейком информацию о грузинских снайперах на Майдане

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не имеет отношения к организации событий на Майдане в 2014 году, а информация об участии грузинских снайперов является фейком.

Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь, погибли 53 человека. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим Виктора Януковича (на тот момент являлся президентом Украины), но официальное расследование зашло в тупик. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Пашинского.

"Как человек, имеющий к Майдану непосредственное отношение, ответственно заявляю: никакого отношения Саакашвили к организации Революции достоинства (так на Украине называют "евромайдан" — ред.) не было. Все его заслуги — это несколько выступлений со сцены Майдана", — написал Пашинский на своей странице в Facebook во вторник.

Он также назвал фейком информацию об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане, заявив, что этих людей на тот момент не было на Украине. По его словам, следствие знает тех, кто причастен к гибели людей на Майдане, часть из них задержаны.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.