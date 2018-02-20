Подозреваемые в деле "русской мафии" в Испании дали признательные показания

МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Двое из 18 подсудимых по так называемому делу "русской мафии" в Испании (операция "Тройка") в ходе слушаний признали существование схемы отмывания денег через покупку недвижимости в Испании.

Во вторник в Национальной судебной палате Испании продолжилось рассмотрения дела так называемой "русской мафии" ("операция Тройка"). На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные – в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, занимавшейся, по версии прокуратуры, в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через приобретение недвижимости, Геннадий Петров и Александр Малышев – уехали из Испании и не вернулись. На скамье подсудимых – депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Вместе выгуливали собак



Показания в ходе второго дня заседания дали трое обвиняемых: Михаил Ребо, Леонид Хазин и начал отвечать на вопросы прокуратуры Юрий Саликов.

Ребо признал, что в начале 2000-х занимался отмыванием денег через немецкую и две кипрские компании в пользу Ольги Соловьевой, гражданской жены Александра Малышева, и самого Малышева Он согласился с предложенной ему прокуратурой сделкой: два года тюрьмы и штраф в размере 1,6 миллиона евро.

Хазин признал схему отмывания денег через компании, зарегистрированные в Испании, Панаме, Великобритании и Лихтенштейне, заявив, что хозяином всех компаний был Сергей Кузьмин. Прокуратура требует приговорить его к одному году и семи месяцам тюрьмы и штрафу в 26 тысяч евро.

Саликов, который жил по соседству с Геннадием Петровым на Майорке, на слушаниях заявил, что уехал из СССР еще в 1989 году и "недолго" был партнером Петрова в двух компаниях (в том числе Sunstar Inversiones, которая, по заявлению прокуратуры, "не вела никакой коммерческой деятельности"), о преступном прошлом Петрова знал "по слухам", они "вместе гуляли с собаками". Он отказался от своих предыдущих показаний, что был знаком с Петровым в течение 30 лет.

Саликов заявил, что не помнит, с какой целью менее чем за три года произошло увеличение капитала компании c 1502 евро до 2,4 миллиона евро. Деньги на увеличение капитализации, по его словам, ему дал отец, а также они были получены через схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму в 20 миллионов евро, за что он ранее уже был осужден в 2009 году на два с половиной года заключения.

Саликов сообщил, что деньги для выхода под залог после ареста в 2008 году (600 тысяч евро) ему передала семья, опровергнув заявление прокуратуры о том, что эти деньги он получил от Искандера Махмудова (основатель и президент Уральской горно-металлургической компании). Он также заявил, что не знаком с Арнольдом Таммом, и опроверг, что был связан с главными подозреваемыми по делу в Испании – Александром Малышевым, Ольгой Соловьевой, Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым.

Тамм — экс-гендиректор гостиничного комплекса "Космос" и бывший председатель совета директоров гостиничного объединения "Интурист". Задержан в Испании несколько месяцев назад по подозрению в отмывании денег, затем отпущен под залог.

Суд может затянуться



Заседание судья Мария Анхелес Баррейро прервала до среды, поскольку адвокаты затребовали предоставить все оригиналы документов, фигурирующих в деле. "В течение десяти лет эти документы были в распоряжении сторон", — попытался оспорить этот запрос прокурор Хосе Гринда.

Изначально планировалось, что суд продолжится две недели, однако не исключено, что он затянется.

В начале заседания суд принял как доказательство заявление прокуратуры, в котором указывается, что бывший генеральный прокурор Испании Консуэло Мадригаль запросила бывшего государственного секретаря внутренних дел Франсиско Мартинеса предоставить информацию о "прямых угрозах" в адрес прокурора Хосе Гринды, которые он и его семья, по утверждению Гринды, получили от бизнесмена Ильи Трабера в 2016 году. В обвинительном заключении прокуратуры Трабер фигурирует как "лидер Выборгской преступной группировки". По данным прокуратуры, он был связан с главным фигурантом дела Геннадием Петровым, жил на Майорке и ему принадлежал дом в Вальдемосе площадью 616 квадратных метров, стоимость которого в 2006 году составляла 646 тысяч 637 евро.

Кроме того, суд прекратил дело в отношении одного из обвиняемых – Антонио Фортуни, который тяжело болен.

В списке подсудимых 18 фамилий: Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк. Среди обвиняемых – шестеро испанцев, кроме того, обвинения выдвинуты компаниям, через которые, как предполагает прокуратура, происходило отмывание денег.

Прокуратура требует приговорить большинство обвиняемых к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 миллионов евро каждый.

Расследование этого дела заняло 11 лет.