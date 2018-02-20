Порошенко поручил подготовить варианты смены формата операции в Донбассе

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны страны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

"Этот закон (о реинтеграции Донбасса – ред.) фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи вооруженных сил Украины. Поэтому Степан Тимофеевич (министр обороны Украины Степан Полторак — ред.), Виктор Николаевич (глава генштаба ВС Украины Виктор Муженко — ред.), у меня будет поручение, я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса — ред.), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами", — сказал Порошенко на заседании военного кабинета во вторник, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Также Порошенко поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он попросил подготовить эти предложения до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента.

"Я прошу, чтобы аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, выполняя свои координационные функции, подготовил мне соответствующие предложения, которые мы закрепим указом президента. Срок для этого — до 1 апреля нужно закончить соответствующие подготовительные процедуры", — сказал Порошенко.

По словам украинского президента, операция, которую Киев проводит в Донбассе с весны 2014 года с целью стабилизации ситуации в регионе, выполнила свои задачи. "Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса", — заявил он.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте был исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.