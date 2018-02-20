Власти ДНР заинтересованы в безопасном пребывании СММ ОБСЕ в республике

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заинтересованы в безопасном пребывании наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ДНР, заявил журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК отметили, что во вторник в Донецке состоялась встреча главы ДНР Александра Захарченко, полпреда республики на переговорах по Донбассу в Минске Дениса Пушилина и руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова с первым замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом.

"Александр Захарченко отметил, что ДНР заинтересована в безопасном пребывании СММ ОБСЕ на территории республики и продолжит создавать необходимые условия для обеспечения эффективного мониторинга", — сказал представитель ДНР в СЦКК.