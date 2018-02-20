Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Для вступления в силу документ должен быть опубликован в официальном издании — газете "Голос Украины".

При подписании Порошенко заявил, что закон "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения" Донбасса под контроль Киева. Он тут же поручил министру обороны и начальнику Генштаба подготовить к 1 апреля предложения по изменению формата военной операции на востоке страны и по кандидатуре командующего объединенными силами.

Суть закона

Верховная рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса 18 января. В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но это предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках закон резко критиковали, отмечая, что он нарушает Минские соглашения и развязывает руки военным. Глава российского МИД Сергей Лавров также говорил о том, что новый закон перечеркивает минские договоренности.