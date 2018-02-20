Совбез ООН почтил минутой молчания память Виталия Чуркина

ООН, 20 фев — РИА Новости. Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память бывшего российского постпреда Виталия Чуркина, скончавшегося ровно год назад.

Во вторник Совет Безопасности ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию. Открывая встречу, действующий председатель СБ министр иностранных дел Кувейта Сабах Аль-Халед Ас-Сабах выразил соболезнования от лица Совета в связи с кончиной постпреда Малави при ООН Ректора Муры. "Сегодня также годовщина ухода из жизни постпреда РФ Виталия Чуркина", — сказал Ас-Сабах, после чего попросил всех членов СБ о минуте молчания.

В заседании также принимают участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, советник и зять президента США Джаред Кушнер, глава ПНА Махмуд Аббас, постпреды стран региона.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.