Закон о реинтеграции не нарушает Минские соглашения, заявил Порошенко

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая минские договоренности. © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Киев разработал закон о дезинтеграции Донбасса, заявил Лавров

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

"Этот закон не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе минских соглашений", — сказал Порошенко на заседании военного кабинета во вторник, которое транслирует телеканал "112 Украина".

Он добавил, что этот документ "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения этого региона" под контроль Киева.