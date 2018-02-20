Порошенко и Меркель обсудили возможность ввода миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, а также вопрос возобновления работы Специального центра по контролю и координации (СЦКК).

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

По данным пресс-службы, особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения пленных. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для их освобождения в ближайшее время.

Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили состояние реализации минских договоренностей, отметив необходимость соблюдения режима прекращения огня, сообщила пресс-служба.

Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ на Украине. Порошенко и Меркель также договорились продолжать контакты, в том числе в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина), говорится в сообщении.