В Хельсинки рассказали о своем видении миротворцев ООН в Донбассе

ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — РИА Новости. Финляндия заинтересована участвовать в миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе, но без участия "больших стран" Европы реализация данного проекта невозможна, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва.

После переговоров в Мюнхене 17 февраля между президентами Украины и Финляндии глава финского государства Саули Ниинистё, заявил, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, если будет достигнута подобная договоренность под эгидой ООН.

"Финляндия, конечно, заинтересована в участии в этой миссии. Но пока надо заметить, что нас никто не звал. Также нет возможности проведения подобной миссии без участия "больших" стран Европы, вне зависимости входят они в НАТО или нет", — считает Канерва.

По его мнению, миссия должна работать по всей территории Донбасса. "Миротворческая миссия ООН, которая, может быть, начнет работу в Донбассе, должна работать на всей территории региона, а не только между Украиной и Восточной Украиной. Я не думаю, что западные партнеры когда-то могут одобрить подобную модель", — сказал Канерва.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".