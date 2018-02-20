Во Франции задержали трех подозреваемых в связях с терактами в Каталонии

МАДРИД, 20 фев — РИА Новости. Три человека, связанные с одним из террористов, организовавших нападения в августе в Барселоне и Камбрильсе, задержаны во Франции, сообщает МВД Испании.

"Три человека напрямую связаны с террористом Дрисом Укабиром, в настоящее время находящимся в заключении", — говорится в сообщении министерства.

Операцию проводили совместно французские правоохранительные органы, испанская Гражданская Гвардия и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.

Задержания были проведены в департаменте Гар (регион Окситания). Проведена серия обысков.

Расследование терактов, произошедших в августе в Каталонии, было направлено в том числе на установление связей террористов за пределами Испании, отмечает ведомство.

Семнадцатого августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек (15 в Барселоне, одна женщина погибла в Камбрильсе), более 130 пострадали.

Ответственность взяла на себя ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). Уничтожены восемь террористов, четверо предполагаемых преступников, в том числе Дрис Укабир, арендовавший автофургоны, с помощью которых были совершены наезды, были задержаны, двое отпущены до суда на свободу.



*Террористическая организация, запрещенная в России