В Литве названия улиц могут начать указывать на языках нацменьшинств

ВИЛЬНЮС, 20 фев — РИА Новости. Представители социал-демократической партии Литвы подготовили законопроект, благодаря которому в муниципалитетах могут появиться названия улиц, парков, площадей, административных зданий и прочие топографические обозначения на языках нацменьшинств, сообщил РИА Новости один из инициаторов законопроекта парламентарий Альгирдас Сисас.

Документ, предложенный политиками, предусматривает использование названий улиц и районов на двух языках в том случае, если в этой местности проживает более одной трети представителей нацменьшинств. Если в жилом районе проживает меньшее число жителей определенной национальности, то писать названия на двух языках будет можно при согласии большинства жителей.

"Это международная практика, мы давно пытаемся ввести ее в Литве. Мы предлагаем разрешить писать названия улиц и городов, где проживают представители национальных меньшинств на двух языках: литовском и языке национального меньшинства", — заявил РИА Новости Сисас.

Политик подчеркнул, что законопроект позволит жителям обращаться в государственные инстанции на родном языке. Самоуправления будут обязаны отвечать жителям на литовском языке, в определенных случаях на языке нацменьшинства. Сисас отметил, что партия зарегистрировала данное предложение в секретариате сейма. Парламентская сессия в Литве стартует 10 марта этого года.

Согласно данным статистики за 2011 год, в Литве проживает 6,6% граждан польской национальности, 5,8% русских, 1,2% белорусов, 0,5% украинцев. Всего в балтийской республике проживают жители 154 национальностей.