Аваков отобрал наградное оружие у бойца батальона "Донбасс"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отменил приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего участника добровольческого батальона, выстрелившего в полицейского около здания суда в Киеве. Об этом сам Аваков сообщил в Facebook.

"Да, наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями — увы — это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", — написал глава МВД в одном из комментариев.

Кроме того, министр назвал "безобразным" решение суда отпустить из-под ареста бывшего члена так называемого "Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" Александра Федорченко.

Аваков также заявил, что намерен потребовать снять с Нацполиции и Нацгвардии функции по охране судебных учреждений.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" — заявил министр.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что около здания Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения подозреваемому в хищении мэру Одессы Геннадию Труханову, ранили полицейского.