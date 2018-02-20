Власти Саудовской Аравии разрешили открыть боулинг и бильярд-клубы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Олимпийского комитета Саудовской Аравии Турки бен Абдельмухсин Аль Шейх подписал соглашение с руководством Всемирного центра боулинга об открытии первых трех боулинг- и бильярд-клубов в королевстве, передает саудовское агентство новостей SPA.

По информации агентства, клубы откроются в трех городах королевства: Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме. Договор также включает выделение специального места для дрифта (экстремальной езды на автомобилях) и другие спортивные проекты, о которых будет сообщено позднее.

Как сообщает агентство, этот договор был подписан в рамках плана по развитию развлекательного сектора в королевстве.

После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия. Также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 26 по 30 декабря минувшего года прошел первый в королевстве чемпионат мира по шахматным играм рапид и блиц.