Еврокомиссия положительно оценивает процесс создания энергосоюза внутри ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия положительно оценивает процесс создания энергетического союза внутри Евросоюза, сказал РИА Новости глава директората по энергетике Еврокомиссии Доминик Ристори.

Он напомнил, что завершена работа над регулированием по безопасности газоснабжения в ЕС, по заключению межправительственных соглашений на закупку энергии у третьих стран. Достигнут прогресс, в частности, в работе над директивой по возобновляемым источникам энергии, добавил он.

Поэтому создание "энергосоюза идет хорошо", отметил Ристори.