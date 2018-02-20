Спасатели обнаружили первые останки погибших в авиакатастрофе в Иране

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили останки людей, погибших в авиакатастрофе в Иране, сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного Полумесяца Мортеза Салими.

"Группы Красного Полумесяца и армии находятся на месте крушения самолета и добрались до тел погибших", — приводит его слова агентство ISNA

Салими отметил, что спасатели постараются доставить некоторые из найденных останков вниз с гор до заката, однако из-за сильного ветра это будет проблематично.

"Даже на вертолете доступ (к ним) также затруднен", — сказал Салими. Он добавил, что вертолет доставит на место происшествия все необходимое для транспортировки останков, в том числе мешки для тел.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в минувшее воскресенье потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Он врезался в хребет Дена. На борту находились 60 пассажиров, среди которых один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они погибли.