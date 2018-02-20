Одного из участников Евромайдана подозревают в убийстве двух полицейских

Сторонники евроинтеграции Украины во время митинга на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Сторонники евроинтеграции Украины во время митинга на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Украины объявила в розыск участника Евромайдана, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей и ранении еще одного человека в ходе столкновений с силами правопорядка зимой 2014 года в центре Киева, сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Сообщено о подозрении одному человеку из числа протестующих по факту убийства двух правоохранителей и нанесения огнестрельного ранения одному человеку", — сказал Горбатюк на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в ходе следствия было установлено, что подозреваемый во время совершения преступления не находился в условиях необходимой обороны или крайней необходимости, которые освобождают человека от уголовной ответственности.

"Поэтому лицу предоставлена возможность с использованием процессуальных прав, с использованием защиты предоставить свои доказательства развития событий. Для решения вопроса об избрании меры пресечения этот человек не явился и сегодня объявлен в розыск", — добавил Горбаюк.

При этом он отказался называть фамилию подозреваемого. Прокурор сообщил, что всего в ходе беспорядков в Киеве 18-20 февраля погибли девять правоохранителей, более 50 получили огнестрельные ранения.

Сейчас на Украине проходят мероприятия по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.