РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Обвиняемый по делу о теракте в Стокгольме начал давать показания в суде

Сюжет:
Теракт в Стокгольме (102)
15:4720.02.2018
(обновлено: 15:48 20.02.2018)
01470
© AFP 2018 / Jonathan NackstrandПолиция на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. Архивное фотоПолиция на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand

СТОКГОЛЬМ, 20 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который обвиняется в совершении 7 апреля 2017 года теракта в Стокгольме, во вторник начал давать показания суду. 

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Полиция Швеции завершила следствие по делу апрельского теракта в Стокгольме

Суд по делу о теракте начался 13 февраля с общего ознакомления с материалами прокуратуры. Последний день слушаний назначен на 9 мая, решение суда ожидается во второй половине июня.

Говоря о своих мотивах, Акилов заявил суду, что хотел, чтобы Швеция перестала участвовать в борьбе с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Ранее прокуратура сообщала, что, планируя свое преступление, обвиняемый предполагал совершить его от имени ИГ*, намереваясь своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ* в Ираке в рамках международной коалиции. Однако сама группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Стокгольме, поэтому вопрос о том, какие именно международные контакты были у Акилова накануне его атаки, остается без ответа.

Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
СМИ узнали, что полиция Швеции следила за подозреваемым в теракте
В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Сразу же после задержания он признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.

В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении и на последующей высылке из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
У подозреваемого в совершении теракта в Швеции не нашли расстройств психики
По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось взрывное устройство, которое он попытался привести в действие, но оно сработало лишь частично.

Показания обвиняемого

Вся текущая неделя отведена на заслушивание показаний обвиняемого. Заседание суда транслируют многие СМИ Швеции. Акилов говорит на русском языке, его показания переводятся на шведский.

Акилов заявил, что своими действиями хотел создать проблемы в Швеции, совершить убийство людей и повредить здания. При этом, по его признанию, он рассчитывал, что сам погибнет во время теракта.

Акилов также сообщил, что изначально планировал совершить теракт в Дании.

Известно, что Акилов просил убежища в Швеции в 2014 году, но получил отказ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена