В Чехии откроют центр военно-космической разведки НАТО

ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Центр военно-космической разведки будет создан в Чехии к 2020 году, главным образом для нужд НАТО, сообщила журналистам глава минобороны Карла Шлехтова.
Предполагается, что новый центр будет получать снимки как с государственных, так и с частных спутников и создавать из них реальную картину происходящего в том или ином районе мира. В первую очередь он будет использоваться для нужд НАТО и руководства чешского военного ведомства, но в случае необходимости, будет готов предоставить необходимую информацию также для медиков и пожарных.
Как заявил журналистам один из экспертов военной разведки, не пожелавший назвать свое имя, данные, полученные новым центром, могут существенно помочь участникам чешских зарубежных миссий, например, в Афганистане при подготовке и проведении акций в условиях сложной горной местности.
"Таким образом, мы технологически войдем в число мировых лидеров, подобной техникой и возможностями располагают лишь несколько государств в мире", — добавил эксперт.