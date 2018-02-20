Во Львове флаг ОУН-УПА* впервые подняли наряду со знаменем Украины

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА*) впервые вывесили перед Львовским городским советом наряду с государственным флагом Украины, сообщает во вторник местное издание "Zaxid.net".
#Львів: Перед львівської Ратушею вперше вивісили червоно-чорний прапор. Фото дня https://t.co/ZEI7ZwXNT8#НебеснаСотня pic.twitter.com/OD3Lkh6Y6f— ZAXID.NET (@ZaxidNet) 20 февраля 2018 г.
Ранее Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать в дни некоторых памятных дат наряду с государственным и красно-черный флаг ОУН-УПА*.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Сейчас на Украине проходят мероприятия по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.