В Катаре отметили разногласия с Ираном

ДОХА, 20 фев — РИА Новости. Катар и Иран разделяют прежние разногласия по внешней политике, несмотря на иранскую поддержку Катара после начала кризиса в отношениях с арабскими странами, сообщил во вторник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, выступая на заседании Меджлис аш-Шура (парламента) эмирата.

"Между нами и Ираном по-прежнему существует множество разногласий по внешней политике, по-прежнему наши позиции различаются, несмотря на иранскую поддержку Катара после введения блокады со стороны соседних стран", — сказал Аль Тани.

При этом он отметил, что Доха в отношениях с Ираном исходит из необходимости поддерживать связи с соседом по региону. Кроме того, Катар совместно с Ираном эксплуатирует общее газовое месторождение, что требует постоянной координации между двумя странами.

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и налаживании отношений с Ираном, политику которого в отношении стран региона четыре государства считают враждебной.