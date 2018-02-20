В ЛНР заявили о готовности отвести силы в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы 22 февраля отвести силы и средства от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, но это будет сделано только одновременно с украинскими силовиками, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Пока Киев упорно не хочет выполнять свои обязательства. Мы неоднократно проявляли инициативу в данном вопросе, однако реакции со стороны Украины нет", — сказал Марочко.

Он уточнил, что необходимые условия для отвода соблюдаются и на протяжении "длительного времени" наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня.

"Условия для начала процесса отвода есть, но это не означает, что правительство Украины будет выполнять взятые на себя обязательства. Мы всегда готовы отвести свои силы и средства на участке №1, но в зеркальном порядке", — отметил Марочко, отвечая на вопрос о возможности отвода 22 февраля.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

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