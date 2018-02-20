Захарченко и Хуг обсудили безопасность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

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Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг и глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко обсудили в Донецке безопасность наблюдателей и гуманитарную ситуацию в Донбассе, сообщил во вторник журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"Сегодня состоялась встреча с господином Захарченко. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг обсудил безопасность наблюдателей СММ, а также гуманитарную ситуацию", — сказал представитель миссии.