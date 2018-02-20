Бухара готовится запустить автобусные маршруты в Россию

ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Регулярные автобусные маршруты из Бухары в города России, в том числе Москву и Санкт-Петербург, прорабатывает администрация Бухарской области Узбекистана, передает во вторник национальное агентство УзА со ссылкой на областную администрацию.

По данным агентства, вопросы организации регулярных автобусных рейсов из Бухарской области в Россию были озвучены в ходе поездки в регион президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"Согласно плану развития системы пассажирских перевозок (области – ред.), будут закуплены автобусы большой вместимости. Откроются новые маршруты из Бухарской области в Москву, Уфу, Санкт-Петербург и другие российские города", — говорится в сообщении. По информации агентства, в ходе визита Мирзиеев отметил, что пришло время усовершенствовать систему транспорта в Узбекистане, которой ранее не уделялось достаточного внимания.

В конце января автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате трагедии погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса, среди них — его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.

Правительство поручило профильным министерствам и ведомствам до конца февраля внести в кабинет министров предложения по организации регулярных пассажирских автобусных маршрутов в международном сообщении с учетом востребованности поездок гражданами республики.

Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое, в частности, регулирует автобусные перевозки. Однако к настоящему времени между странами отсутствуют прямые автобусные рейсы.

По данным местных СМИ, трудовые мигранты из Узбекистана, отправляющиеся на заработки в РФ и Казахстан, выбирают автобус из-за экономии средств на поездку. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.