"Сочли ненужным": на Украине рассказали, почему Киев не боролся за Крым

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев в интервью телеканалу "112" рассказал, почему Киев не пытался удержать Крым.

Он заявил, что у украинских военных, дислоцированных в Крыму, были такие возможности, однако власти не сочли это необходимым.

"Как предположение, почему не принимали такое решение, — сочли Крым ненужным. Крым на будущих выборах голосовал бы не за действующую власть, поэтому его просто отбросили и о нем забыли, чем предали в первую очередь военнослужащих, которые оставались там", — подчеркнул Могилев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".