Подозреваемый в коррупции глава ЦБ Латвии заявил об угрозах убийством

РИГА, 20 фев – РИА Новости. Президент Банка Латвии (Центробанка) Илмар Римшевич, который был задержан Бюро по борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки, заявил, что ему угрожали убийством.

"Понятно, что я стал для кого-то неудобен в Латвии. Мне угрожали убийством, о чем я сообщил в правоохранительные органы", — сказал Римшевич на пресс-конференции во вторник.

В понедельник вечером после окончания 48-часового срока задержания Римшевич был освобожден из полицейского изолятора под залог в размере 100 тысяч евро.

Римшевич подозревается по статье Уголовного закона в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), размер взятки составлял не менее 100 тысяч евро.

Ранее сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.