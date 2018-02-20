Катар не будет выходить из Совета сотрудничества Залива

ДОХА, 20 фев — РИА Новости. Катар не собирается выходить из Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят шесть стран региона, в том числе разорвавшие с ним дипотношения Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, заявил во вторник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, выступая перед Меджлис аш-Шура (парламентом).

"Устроившие блокаду Катара хотели, чтобы он вышел из этой организации, чтобы создать другую структуру, но он не вышел. Катар продолжит работать в рамках Совета, пока он существует", — сказал министр.

При этом он заявил, что соседние страны нарушили все положения устава Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, введя блокаду Катара.

По словам Аль-Тани, в настоящее время Доха укрепляет отношения с азиатскими странами, рассчитывая вступить в их региональные организации.