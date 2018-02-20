МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Делегация Госдумы РФ сделает заявление в ПА ОБСЕ в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве, организация должна отреагировать на это и призвать украинские власти прекратить подобные провокации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В субботу около 30 представителей радикальных националистических организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. В воскресенье члены националистической группировки "Организация украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА*) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка". Как отметили в МИД России, вдохновить радикалов могло выступление президента Украины Петра Порошенко на конференции в Мюнхене, "которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру".

"Мы планируем сделать заявление. Налицо вопиющая ситуация. Российские парламентарии намерены призвать ПА ОБСЕ осудить действия радикалов, которые уже не раз громят здание представительства Россотрудничества и офисов российских банков. В этот раз вандалы сорвали и осквернили флаг. А украинские власти не только сквозь пальцы смотрят на эти преступления, но и в открытую, как это сделал президент (Петр) Порошенко с трибуны Мюнхенской конференции, говорят о том, чтобы "запретить флаг РФ". ОБСЕ должна отреагировать на это и призвать Киев прекратить подобные провокации", — заявил Слуцкий журналистам.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.