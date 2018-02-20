МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Делегация Госдумы РФ сделает заявление в ПА ОБСЕ в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве, организация должна отреагировать на это и призвать украинские власти прекратить подобные провокации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы планируем сделать заявление. Налицо вопиющая ситуация. Российские парламентарии намерены призвать ПА ОБСЕ осудить действия радикалов, которые уже не раз громят здание представительства Россотрудничества и офисов российских банков. В этот раз вандалы сорвали и осквернили флаг. А украинские власти не только сквозь пальцы смотрят на эти преступления, но и в открытую, как это сделал президент (Петр) Порошенко с трибуны Мюнхенской конференции, говорят о том, чтобы "запретить флаг РФ". ОБСЕ должна отреагировать на это и призвать Киев прекратить подобные провокации", — заявил Слуцкий журналистам.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.