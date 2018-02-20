В Тегеране после беспорядков задержали около 300 человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Полиция Тегерана задержала около 300 человек после столкновений с полицейскими в северной части иранской столицы, жертвами которых стали пять сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство IRNA.

"На одной из улиц в северном Тегеране прошлой ночью произошли беспорядки, после окончания крайнего срока для полиции в 4 утра службы безопасности подавили беспорядки, главные зачинщики были задержаны", — сообщил официальный представитель полиции Саид Монтазеролмахди.

По его словам, пять сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе беспорядков. Они "были убиты при нападении на автобус, автомобиль и нападении с ножом", добавил Монтазеролмахди. В ходе беспорядков 30 правоохранителей получили ранения. Также пострадали несколько участников столкновений, их число не уточняется.

По данным полиции, участники беспорядков также нанесли ущерб госсобственности. Повреждения получили дома и автомобили местных жителей.