МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВВС США откажутся от строительства самолетов-разведчиков и запуска дорогостоящих спутников в пользу создания единой информационной сети из-за опасений, связанных с российскими и китайскими высокоточными ракетами. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Американские военные планируют сделать систему сбора данных Военно-воздушных сил более технологичной и компактной. В ВВС опасаются, что уже имеющиеся средства разведки — например, самолеты Boeing E-8 JSTARS — станут легкой мишенью для продвинутых систем ПВО и высокоскоростных ракет производства России и Китая.

В связи с этим ставка делается на создание информационной системы, которая смогла бы интегрировать данные как с наземных, так и с воздушных сенсоров — легких беспилотных и пилотируемых аппаратов и дешевых спутников с "умной" начинкой, отмечает издание.

Стоимость нынешней программы оценивается в семь миллиардов долларов. По оценкам военных, новый проект обойдется в меньшую сумму и снизит риски от потери дорогостоящих космических аппаратов, уязвимых для атак потенциальных противников. Кроме того, ВВС хотят привлечь к выполнению заказа на новые системы больше коммерческих подрядчиков, что позволило бы снизить устойчивую зависимость от работающих в ВПК крупных корпораций.

"Этот проект бюджета показывает, как мы хотим управлять системами боевого командования и контроля. Интегрированная система сбора данных с воздуха, земли и космоса больше подходит для решения наших задач", — приводит издание слова министра ВВС США Хизер Уилсон.