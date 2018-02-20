В Бельгии более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с трамваем

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Порядка 25 пассажиров получили незначительные травмы во вторник при лобовом столкновении автобуса с трамваем в бельгийском Антверпене, сообщили РИА Новости в полиции.
"В результате аварии пострадали около 25 пассажиров, им оказана медицинская помощь", — сообщили в комиссариате антверпенской коммуны Дерн, где произошло ДТП.
По словам собеседника агентства, спасателям пришлось извлекать водителя автобуса из кабины. Причины аварии устанавливаются.
Un tram s'est renversé à #Wommelgem, conditions de l'accident encore inconnue #Anvers https://t.co/PTNohTyk1Q pic.twitter.com/2J5HzTaHpi— Aubry Touriel (@atouriel) 20 февраля 2018 г.