В Бельгии более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с трамваем

БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Порядка 25 пассажиров получили незначительные травмы во вторник при лобовом столкновении автобуса с трамваем в бельгийском Антверпене, сообщили РИА Новости в полиции.

"В результате аварии пострадали около 25 пассажиров, им оказана медицинская помощь", — сообщили в комиссариате антверпенской коммуны Дерн, где произошло ДТП.

По словам собеседника агентства, спасателям пришлось извлекать водителя автобуса из кабины. Причины аварии устанавливаются.

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