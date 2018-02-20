В Молдавии начали ремонт разгромленной в 2009 году администрации президента

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Разгромленное после апрельских беспорядков в 2009 году здание администрации президента Молдавии начали ремонтировать, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.
"Частичные работы начались еще вчера. Но завтра состоится официальное открытие, куда приглашена и пресса", — сказал Чебан.
По его словам, работы ведут турецкие строители, которые должны закончить их до мая 2018 года.
Весной 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб зданию оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства.