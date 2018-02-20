В Молдавии начали ремонт разгромленной в 2009 году администрации президента

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Разгромленное после апрельских беспорядков в 2009 году здание администрации президента Молдавии начали ремонтировать, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

Как ранее заявлял президент Молдавии Игорь Додон, Турция приняла решение о полном финансировании работ по ремонту здания администрации главы республики, которые было повреждено во время апрельских беспорядков в 2009 году. Также, по словам Додона, есть договоренность, что церемония открытия восстановленного офиса состоится в ходе официального визита президента Турции в Молдавию в мае 2018 года.

"Частичные работы начались еще вчера. Но завтра состоится официальное открытие, куда приглашена и пресса", — сказал Чебан.

По его словам, работы ведут турецкие строители, которые должны закончить их до мая 2018 года.

Весной 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб зданию оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства.