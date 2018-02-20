МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Членство Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является препятствием для участия страны в миротворческой миссии ООН в Донбассе, напротив, эта организация зарегистрирована в ООН как структура, готовая участвовать в миротворческих миссиях, заявил РИА Новости бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Виктор Озеров.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку страна является членом ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.

"Разумеется, членство Белоруссии в ОДКБ не является препятствием для участия белорусских миротворцев в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Как оно может быть препятствием, если ОДКБ, напротив, зарегистрирована в ООН как организация, заявившая, в том числе, желание участвовать в ооновских миротворческих операциях?", — заявил Озеров.

Он отметил, что белорусские миротворцы являются "наиболее благоприятными кандидатами" для участия в миссии в Донбассе, поскольку Белоруссия — ближайший сосед Украины и прекрасно знает ее культуру, народ и обычаи.

"Заявления МИД Украины — это все надуманные предлоги. Киев должен быть заинтересован в прекращении вооруженного противостояния, а не искать предлоги, которые препятствуют успешной миротворческой миссии", — заявил парламентарий.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>