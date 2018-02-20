Учения по борьбе с террористами пройдут осенью в шести странах СНГ

ОДИНЦОВО (Московская область), 20 фев — РИА Новости. Совместные антитеррористические учения пройдут в августе-сентябре в шести государствах СНГ, заключительный этап – в Киргизии, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
"В августе-сентябре текущего года учения будут проходить на территории шести государств. Будут проходить в два этапа. Основная часть заключительного этапа учений будет проходить на территории Кыргызской Республики", — сказал Новиков в ходе совещания руководителей национальных антитеррористических центров.
Он отметил, что "мы второй год уже отрабатываем так называемые военно-полицейские операции, которые будут международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центрально-Азиатском регионе".