ПНС Ливии и маршал Хафтар обратились к России за помощью в сфере ВТС

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство национального согласия Ливии и маршал Халифа Хафтар обращаются к России за военной помощью, но позиция Москвы сбалансированная, заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Он (Халифа Хафтар — ред.) всегда обращается к нам за военной помощью, он всегда обращается с вопросами вооружения, обучения в военных сферах", — сказал Деньгов в ходе международной конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

"Самое интересное — также и правительство национального согласия. Недавно приезжал глава президентской гвардии, который тоже обращался с запросами в военно-технической сфере. Они все хотят от нас военной помощи. Но сегодня, благодаря министерству иностранных дел, позиции президента у нас выработана позиция равно приближенная ко всем", — сообщил Деньгов.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.