ПНС Ливии и маршал Хафтар обратились к России за помощью в сфере ВТС

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство национального согласия Ливии и маршал Халифа Хафтар обращаются к России за военной помощью, но позиция Москвы сбалансированная, заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Он (Халифа Хафтар — ред.) всегда обращается к нам за военной помощью, он всегда обращается с вопросами вооружения, обучения в военных сферах", — сказал Деньгов в ходе международной конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".
"Самое интересное — также и правительство национального согласия. Недавно приезжал глава президентской гвардии, который тоже обращался с запросами в военно-технической сфере. Они все хотят от нас военной помощи. Но сегодня, благодаря министерству иностранных дел, позиции президента у нас выработана позиция равно приближенная ко всем", — сообщил Деньгов.