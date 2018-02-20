В СНГ взяли на учет 20 тысяч человек, причастных к терроризму и экстремизму

ОДИНЦОВО (Московская область), 20 фев — РИА Новости. Около 20 тысяч граждан стран СНГ, причастных к террористическим и экстремистским структурам, взяты на учет пограничными органами Содружества, заявил руководитель департамента Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин.

"В настоящее время (по подозрению) в причастности к террористическим и экстремистским структурам на пограничном учете стран Содружества находится около 20 тысяч граждан СНГ", — сказал Дружинин в ходе совещания руководителей национальных антитеррористических центров СНГ.