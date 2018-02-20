КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. За три года в Польше осквернили 15 украинских памятников, сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, за прошлый год на Украине четыре раза оскверняли польские памятники, эти случаи осудили представители власти и общественно-политические силы. Он также отметил, что украинская сторона восстановила все четыре памятника.
"Поэтому на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", — добавил Вятрович.
Кроме того, в Польше приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны. В Варшаве утверждают, что закон призван не допустить искажений истории. Президент Украины Петр Порошенко назвал его неприемлемым.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.