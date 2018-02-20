Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. За три года в Польше осквернили 15 украинских памятников, сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"С 2014 до 2017 года там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе — на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализм", — написал Вятрович в Facebook

По его словам, за прошлый год на Украине четыре раза оскверняли польские памятники, эти случаи осудили представители власти и общественно-политические силы. Он также отметил, что украинская сторона восстановила все четыре памятника.

"Поэтому на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит", — добавил Вятрович.

В последнее время в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий по вопросам исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Кроме того, в Польше приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны. В Варшаве утверждают, что закон призван не допустить искажений истории. Президент Украины Петр Порошенко назвал его неприемлемым.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.