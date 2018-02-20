В Израиле задержали приближенных Нетаньяху по делу о коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — РИА Новости. Израильская полиция сообщила о задержании по подозрению в коррупционных взаимоотношениях бывшего пресс-секретаря главы правительства Биньямина Нетаньяху, экс-генерального директора министерства связи, также возглавляшегося Нетаньяху, и владельца крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек".
Сам премьер-министр фигурантом этого дела не является и отрицает наличие коррупционной составляющей при принятии решений, касавшихся "Безек".
"В ходе расследования сформировались подозрения в коррупции, мошенничестве, нарушении законов о запрете на отмывание денег и обороте ценных бумаг, имевших место часто и систематически в контексте взаимоотношений сотрудников группы "Безек" и государственных должностных лиц", — сказано в сообщении полиции.
Задержанные отрицают свою причастность к противоправным деяниям, цитирует израильская пресса их адвокатов.
Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция на прошлой неделе передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить премьер-министру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.