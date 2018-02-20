В Израиле задержали приближенных Нетаньяху по делу о коррупции

Шауль Елович, бывший председатель Bezeq Israel Telecommunication Corp Ltd, который контролирует Bezeq через свою холдинговую компанию Eurocom Group

Шауль Елович, бывший председатель Bezeq Israel Telecommunication Corp Ltd, который контролирует Bezeq через свою холдинговую компанию Eurocom Group

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — РИА Новости. Израильская полиция сообщила о задержании по подозрению в коррупционных взаимоотношениях бывшего пресс-секретаря главы правительства Биньямина Нетаньяху, экс-генерального директора министерства связи, также возглавляшегося Нетаньяху, и владельца крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек".

Местная пресса пишет, что в рамках так называемого "дела 4000" следователи, в частности, ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla

Сам премьер-министр фигурантом этого дела не является и отрицает наличие коррупционной составляющей при принятии решений, касавшихся "Безек".

"В ходе расследования сформировались подозрения в коррупции, мошенничестве, нарушении законов о запрете на отмывание денег и обороте ценных бумаг, имевших место часто и систематически в контексте взаимоотношений сотрудников группы "Безек" и государственных должностных лиц", — сказано в сообщении полиции.

Ведомство раскрыло во вторник имена подозреваемых, которые были задержаны в воскресенье. Среди них Нир Хефец, отвечавший в прошлом за взаимодействие Нетаньяху со СМИ, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, крупнейший акционер компании "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными.

Задержанные отрицают свою причастность к противоправным деяниям, цитирует израильская пресса их адвокатов.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция на прошлой неделе передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить премьер-министру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал тиражи основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.