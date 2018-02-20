Глава Службы информации и безопасности Молдавии подал в отставку

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Виталий Пырлог подал заявление об отставке, сообщили во вторник в пресс-службе парламента республики.

"Виталий Пырлог запросил парламент инициировать процедуру по его отставке с поста директора Службы информации и безопасности. Заявление об отставке было подано вчера в парламент", — сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

В заявлении Пырлога говорится, что он хочет продолжать работать только по линии Интерпола.

Заявление об отставке находится на рассмотрении в комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Парламент Молдавии утвердил Пырлога руководителем Службы информации и безопасности 21 декабря 2017 года.

Пырлог занимал должность министра юстиции Молдавии с 2006 по 2009 годы. В 2017 году он мог стать депутатом парламента по спискам Партии коммунистов Молдавии, заняв место Оксаны Доменти, решившей уйти из политики. Однако Пырлог отказался от депутатского мандата. На данный момент он возглавляет комиссию Интерпола по контролю за файлами.