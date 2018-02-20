ИГ* попытается взять под контроль афганский наркотрафик, заявили в АТЦ СНГ

ОДИНЦОВО (Московская область), 20 фев — РИА Новости. "Исламское государство"* в Афганистане попытается перехватить контроль над героиновым трафиком, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"С учетом информации, поступающей от наших партнеров, мы видим вероятный сценарий активности ИГИЛ* в Афганистане в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что ИГИЛ* будет стремиться к перехвату контроля над героиновым трафиком", — сказал Новиков в ходе совещания глав национальных антитеррористических центров СНГ.

Чтобы обновить свое боевое ядро, ИГ* сделает также упор на вербовке афганской молодежи и представителей других этнических групп с последующим их обучением в лагерях подготовки боевиков.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.