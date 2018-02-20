Остатки ИГ* перебазировались в Афганистан и Пакистан, заявили в АТЦ

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 20 фев — РИА Новости. Остатки разгромленной в Сирии и Ираке группировки "Исламское государство"* перебазировались в соседние страны, заявил руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков на встрече глав национальных центров в Одинцово.

"После утилизации большей части боевого ядра ИГИЛ* ее "осколки" эвакуированы в другие регионы. <…> В Афганистане и Пакистане формируется новая база дислокации ИГИЛ* взамен утраченной в Сирии и Ираке ", — сказал Новиков.

Он отметил, что ИГИЛ* фактически "проводит ребрендинг", сохраняясь "и как глобальный религиозно-политический проект, и как военно-политическая модель".

По словам Новикова, транзит боевиков в Афганистан строится по той же схеме, что в Ирак и Сирию.

"С учетом информации, поступающей от наших партнеров, мы видим вероятный сценарий активности ИГИЛ* в Афганистане в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что ИГИЛ* будет стремиться к перехвату контроля над героиновым трафиком", — добавил глава центра.

Афганский плацдарм

В октябре прошлого года глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что разгромленные в Сирии боевики перемещаются в Афганистан, откуда предпринимают попытки совершать атаки и против России.

По его словам, новые опорные пункты террористов "создаются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии".

В ФСБ заявили, что после поражения в Ираке и Сирии ИГ* поменяло стратегические цели, сделав ставку на создание новой террористической сети за пределами Ближнего Востока.

*Террористическая организация, запрещенная в России.