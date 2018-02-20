В Польше рассказали, когда вступит в силу закон о холокосте

ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Польский закон о Холокосте не будет применяться до тех пор, пока документ не рассмотрит Конституционный суд, заявил в эфире телеканала TVN24 спикер сената республики Станислав Карчевский.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Уже подписанный закон Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд.

Отвечая на вопрос о предложениях отложить применение закона до вынесения решения Конституционного суда, Карчевский заверил, что так оно и будет. "Я согласен. Я уверен, что так будет. Хочу всех успокоить", — сказал он.

По его словам, "закон не будет работать" до его оценки в КС. "Это могло бы возбудить еще более сильные эмоции", — отметил спикер польского сената.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.