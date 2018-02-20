Лавров в ходе визита в Словению обсудит экономическое взаимодействие

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия и упрочение двустороннего инвестиционного присутствия обсудит глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Словению 21 февраля, говорится в размещенном на сайте министерства комментарии департамента информации и печати.

Во время визита Лаврова в Любляну запланированы встреча с президентом Словении Борутом Пахором и переговоры с заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Карлом Эрьявецем. На встречах предполагается рассмотреть возможности углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, ожидается обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных тем, говорится комментарии.

"На повестке дня переговоров в Любляне – упрочение взаимного инвестиционного присутствия. Наращиваются российские капиталовложения по линии Промышленно-металлургического холдинга в предприятия "Словенской стальной группы" (с 2008 года они превысили 400 миллионов евро). Укрепляются позиции "Сбербанк банка" (дочерняя структура ПАО Сбербанк), занимающего по активам 4,9% словенского рынка. Расширяется производство на фармацевтической фабрике, построенной словенской фирмой "КРКА" в Московской области (общие затраты – 155 миллионов евро)", — говорится в комментарии.

В департаменте информации и печати МИД РФ также отметили успешное сотрудничество России и Словении в энергетике.

"Словения продолжает быть одним из постоянных потребителей российского природного газа в Юго-Восточной Европе. ПАО "Газпром" обеспечивает порядка 70% общих потребностей страны в природном газе (в январе-августе 2017 года из России поставлено 377,4 миллионов кубометров)", — отмечается в документе.

В МИД России отметили, что в ходе визита "ожидается подтверждение придаваемого обеими сторонами большого значения взаимодействию в рамках международного Форума славянских культур со штаб-квартирой в Любляне, созданного по инициативе президентов России и Словении в июне 2004 года". В МИД пояснили, что " форум представляет собой неправительственную организацию, объединяющую видных деятелей культуры, науки и образования с целью сохранения и популяризации культурно-исторического наследия славянских народов".

"Кроме того, будет акцентирована обоюдная готовность реализовывать обширную программу "перекрестных" сезонов культуры России и Словении, предусматривающую проведение в 2018 году серии концертов и выставок", — говорится в комментарии.

Планируется, что в рамках визита будет анонсировано учреждение российско-словенского форума общественности. По мнению российской стороны, "эта координационная структура должна стать важной площадкой для сопряжения усилий представителей академических и деловых кругов, культурных, религиозных и спортивных организаций двух стран, а также органов власти и СМИ в деле дальнейшего совершенствования и укрепления двусторонних отношений".