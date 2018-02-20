В МИД Польши рассказали, к чему приведет закон о холокосте

ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Закон о Холокосте позволит говорить обо всех причастных к уничтожению евреев, независимо от их национальной принадлежности, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию "Dziennik Gazeta Prawna".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа. Возмущение Нетаньяху вызвали слова польского премьера, что среди коллаборантов, сотрудничавших с нацистами, были представители разных нардов — "были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы".

"Были предатели среди поляков, и были герои. Были, однако, случаи, что евреи, пойманные немцами, предавали поляков, которые их укрывали. Ситуация была чрезвычайно сложная. Нужно это все рассказывать", — сказал Чапутович.

Он отметил, что "закон не закрывает рот тем, кто говорит правду, что, например, также среди поляков были и такие, которые выдавали евреев, или даже сами их убивали".

Комментируя слова премьера, Чапутович рассказал, что прослушал несколько раз его высказывание и не нашел в нем ничего предосудительного. "Он (Моравецкий) подчеркивает, что цель поправок в закон не есть наказание ни тех исследователей, которые говорят, что польские граждане были среди тех, кто сотрудничал с немцами, ни тех, кто говорят, что среди тех, кто сотрудничал с немцами, были евреи или представители других национальностей", — сказал глава МИД.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.