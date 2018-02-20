Семнадцать турецких чиновников сбежали на лодке в Грецию, сообщили СМИ

АФИНЫ, 20 фев — РИА Новости. Политическое убежище запросили в Греции 17 турецких граждан, бежавших накануне из Турции на надувной лодке, сообщает сайт politischios.gr.
"Речь идет о турецких государственных служащих и судья, которые утверждают, что им грозит тюрьма из-за преследований режима Эрдогана. Все они переведены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации", — сообщает издание.
Неделю назад 37-летняя гражданка Турции вместе с двумя детьми 3 и 11 лет утонула в реке Эврос, когда пыталась бежать в Грецию, поскольку, по данным СМИ, опасалась преследования турецких властей.
В Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.