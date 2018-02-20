Власти Турции санкционировали задержание 170 человек за связи с Гюленом

АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Турецкая прокуратура выдала ордеры на задержание 170 человек, в том числе бывших и отставных военных, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает во вторник агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ордеры на задержание обвиняемых в связях с FETO выдала прокуратура Стамбула. Операция по задержанию проводится в 38 провинциях, задержано уже 22 человека.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.