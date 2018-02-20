Россия отправила Ирану снимки предполагаемого места падения ATR-72

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ направил в Иран космические снимки предполагаемого места катастрофы самолета ATR-72, сообщает во вторник МЧС России.
"Национальным центром управления в кризисных ситуациях подготовлен прогноз космической съемки, а также космические снимки предполагаемого места крушения самолета и направлены по дипломатическим каналам связи в адрес центра космических исследований при президенте Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении МЧС РФ.